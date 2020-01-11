Киев, , 22:43 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины переквалифицировал дело о гибели украинского самолета в небе над Ираном, об этом 11 января сообщается в заявлении ведомства.

Теперь, с точки зрения властей Украины, крушение самолета расценивается как умышленное убийство двух и более лиц.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета», — говорится в заявлении офиса.

Причину, по которой власти страны решили, что Иран намеренно сбил украинский лайнер, в прокуратуре не объяснили.

Напомним, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке, в результате удара никто не пострадал. Однако по трагической случайности был сбит украинский самолет со 176 людьми на борту.

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