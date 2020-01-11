Париж, , 22:20 — REGNUM На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января. Об этом сообщили представители французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на странице в соцсети Twitter.

«Работа (по расшифровке бортовых самописцев Boeing 737) будет сделана на Украине», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, то, что пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит в Тегеране по ошибке системой ПВО, ранее признали власти Ирана.

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