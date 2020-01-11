Оттава, , 22:14 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал признание Ираном вины за гибель украинского самолета важным шагом, об этом 11 января он сообщил на специальной пресс-конференции, посвященной трагедии.

Самолет украинской авиакомпании, уничтоженный иранскими ракетами, перевозил на своем борту значительное число граждан Канады.

Напомним, трагедия произошла 8 января, когда вооруженные силы Ирана наносили удар по американским базам в Ираке. Украинский лайнер попал под обстрел, что стало, по словам иранского руководства, национальной трагедией.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Канады обвинил Тегеран в гибели украинского Boeing