Тегеран, , 21:39 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении Тегерана являются незаконными и бессмысленными. Об этом 11 января сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

«К сожалению, американцы продолжают односторонние, незаконные и бессмысленные действия», — говорится в заявлении.

Мусави также подчеркнул, что власти Ирана «решительно осуждают новые санкции США в отношении иранских компаний и граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Тегерана. Санкции вводятся против компаний и лиц, которые ведут торговлю с иранскими предприятиями в сфере строительства, текстильной, горнодобывающей отраслей и других производств.

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