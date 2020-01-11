Тегеран, 11 января 2020, 21:28 — REGNUM Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал гибель украинского самолета в небе над Исламской Республикой «национальной трагедией», об этом 11 января сообщает IRNA.
«Мы должны поставить себя на место семей жертв, чтобы почувствовать масштаб этой национальной трагедии», — отметил в комментарии изданию вице-президент Ирана.
Чиновник также призвал к проведению серьезного и прозрачного расследования причин крушения самолета, а также выразил соболезнования членам семей погибших.
Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании Boeing-737 был сбит иранской ракетой, 176 человек, находившихся на борту, погибли. Власти страны признали свою ответственность за произошедшее, назвав инцидент трагедией.
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