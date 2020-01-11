Киев, , 21:12 — REGNUM Власти Ирана привлекут к ответственности всех причастных к крушению пассажирского Boeing 737 в Тегеране. Об этом, как передает пресс-служба президента Украины, сообщил 11 января глава Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Официальный Тегеран заверил (Киев), что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января бригадный иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что 8 января в Тегеране из-за ошибки военных был сбит пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из местного аэропорта.

Читайте также: В МАУ заявили, что ни секунду не сомневались в своем экипаже и самолете