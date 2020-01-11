Киев, , 20:57 — REGNUM Украина призвала Иран как можно быстрее идентифицировать и вернуть тела погибших пассажиров Boeing 737 на родину. Об этом сообщил 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Ирана Хасаном Рухани.

«Для нас (жителей Украины) чрезвычайно важно, чтобы … до 19 января тела погибших вернули на Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — заявил Зеленский, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Отмечается, что глава Ирана пообещал дать соответствующие поручения уже сегодня ночью.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января бригадный генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что самолёт «Международных авиалиний Украины», вылетевший из аэропорта Тегерана утром 8 января, был сбит из-за ошибки иранских военных.

Читайте также: Иран объявил, что украинский авиалайнер был сбит по ошибке