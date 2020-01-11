Москва, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут привести к увеличению числа беженцев и гуманитарной катастрофе. Об этом 11 января сообщил российский лидер во время пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин выразил надежду, что на Ближнем Востоке не развернутся крупномасштабные военные конфликты, которые в противном случае повлекут за собой катастрофические последствия не только для региона, но и для всего мира.

«Если это (крупномасштабные боевые действия — Ред.) произойдёт — это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира», — отметил российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров России и ФРГ Владимира Путина и Ангелы Меркель прошли 11 января в Москве и длились более 3,5 часов. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные международные темы.

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