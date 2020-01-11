Киев, 11 января 2020, 20:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор. Об этом сообщила 11 января пресс-служба украинского лидера.
«Он (Хасан Рухани) попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней, — говорится в сообщении. — Глава Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных».
Отмечается, что по инициативе Ирана состоялся разговор лидеров двух стран.
Как передавало ИА REGNUM, 11 января бригадный генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции в Тегеране заявил, что авиалайнер был по ошибке сбит военными Ирана.
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