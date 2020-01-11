Киев, , 20:30 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины сформировало специальное подразделение по делам «Майдана», соответствующая информация была опубликована 11 января на сайте ведомства.

Отмечается, что спецподразделение будет состоять из 32 следователей и прокуроров, которые будут расследовать указанное дело.

Напомним, ранее расследованием дела о «Майдане» занималось управление спецрасследований прокуратуры Украины, возглавляемое прокурором Сергеем Горбатюком. Однако 20 ноября 2019 года данное отделение было расформировано.

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