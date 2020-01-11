Москва, , 20:29 — REGNUM В Госдуме назвали сильным поступком признание Ираном ошибки, приведшей к гибели Боинга.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» был сбит средствами ПВО республики из-за человеческой ошибки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) оценил то, что Иран сразу выложил карты на стол.

«Признание Ираном непреднамеренной человеческой ошибки, приведшей к крушению украинского Боинга — сильный поступок. При всей трагичности произошедшего и вероятности политических спекуляций, Тегеран не стал играть в игры и как-то пытаться маневрировать, а честно и открыто заявил о своей ответственности и глубоком сожалении в связи со случившейся катастрофой», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Несмотря на весь накал ситуации вокруг Ирана, руководство страны сделало единственно правильный шаг, полагает он.

«Уверен, Тегеран и в дальнейшем предпримет все возможное для урегулирования последствий этой страшной трагедии и найдёт нужное для этого решение с Киевом», — сказал парламентарий.

Слуцкий также отметил, что Иран в какой-то степени одержал победу над США.

«Есть ещё один аспект. Вашингтон все последние годы изобличал Тегеран как лживый и деструктивный режим. Своим поступком Иран разбивает в прах подобные необъективные оценки и доказывает, что является одним из лидеров в регионе», — рассуждает Слуцкий.