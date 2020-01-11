Киев, , 20:15 — REGNUM К крушению украинского пассажирского Boeing 737 в Тегеране якобы причастна также и Россия. Об этом написал экс-глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Россия, а не только руководство Ирана, должна отвечать за сбитый самолет. Турчинов считает, что украинское воздушное судно было уничтожено «российской ракетой».

«Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания СБ ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования этого страшного преступления», — отметил он, не предоставив каких либо доказательств.

Напомним, ранее Турчинов неоднократно заявлял, что Украина должна захватить «исконно украинские» территории РФ, в частности Белгородскую область, Ростовскую область и Краснодарский край.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января иранский генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции заявил, что ошибка иранского командира расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) привела к крушению Boeing 737 в Тегеране 8 января.