Москва, , 19:48 — REGNUM Признание военными Ирана своей вины в крушении лайнера Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Сегодня (11 января) был сделан важный шаг (со стороны Ирана)», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По ее словам, данную трагедию необходимо полностью расследовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара США на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке.

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