Сухум, , 19:51 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил готовность баллотироваться в случае проведения повторных выборов. Об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего вице-президента республики Виталия Габнию.

«Президент готов идти на новые выборы. И, по закону, он исполняет обязанности последующие три месяца», — заявил Габния.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии по делу о президентских выборах было вручено представителями оппозиции главе Центральной избирательной комиссии Тамазу Гогии.

По итогам встречи экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии с главой ЦИК, Квициния заявил, что оглашение даты новых президентских выборов в Абхазии состоится не позднее 13:00 13 января.

Однако, в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы назвали это решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии незаконным и оно будет обжаловано.

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