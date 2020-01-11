Москва, , 19:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что наемники в Ливии, имеющие российское гражданство, не представляют интересов страны, об этом 11 января он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом, глава России не подтвердил участие российских наемников в конфликте в африканской стране.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что российские наемники из ЧВК «Вагнер» принимают участие в конфликте в Ливии. Однако указанная структура не имеет отношения к вооруженным силам России.

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