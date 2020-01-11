11 января 2020 | Время чтения 4 мин

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в России: «Хотя американцы наши союзники, с которыми мы вместе по многим вопросам, но с германской и европейской точки зрения мы в первую очередь представляем наши интересы, как каждый определяет свои интересы. И есть общие интересы. Несмотря на все трудности, мы нашли общие интересы». Остается дождаться их реализациии.

Станислав Стремидловский, , 19:43 — REGNUM



Переговоры немецкого канцлера Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина, которые состоялись в Кремле сегодня, 11 января, были посвящены, среди прочего, обсуждению европейских дел. Когда 6 января пресс-служба президента России анонсировала визит Меркель по приглашению Путина, сообщалось, что стороны собираются обсудить «проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже». Но не только. В ходе переговоров разговор шел о газопроводе «Северный поток — 2».

Отвечая на совместной пресс-конференции с канцлером на вопрос российского журналиста, сможет ли Москва завершить проект самостоятельно, Путин сообщил: «Да, безусловно, мы сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос о сроках — это единственный вопрос, который стоит в этой связи. Окончание строительство будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в начале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает». В свою очередь Меркель добавила: «В первую очередь это экономический проект. Мы считаем, что это правильный проект. И участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Потому что проект нужно реализовать, несмотря на американские санкции. Российский президент говорил, что будет определенная задержка, но проект будет реализован». Канцлер также, отвечая на вопрос немецкой журналистки, можно ли ждать «побольше сотрудничества между ЕС и Россией», подчеркнула: «Хотя американцы наши союзники, с которыми мы вместе по многим вопросам, но с германской и европейской точки зрения мы в первую очередь представляем наши интересы, как каждый определяет свои интересы. И есть общие интересы. Несмотря на все трудности, мы нашли общие интересы».

Буквально накануне визита Меркель пытался говорить о налаживании отношений с Россией и президент США Дональд Трамп в эфире американского телеканала Fox News. «Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм… закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего», — завил он, пока ведущая не сменила тему. Однако пока определенные силы в Вашингтоне только наносят удары по российской экономике. Таковыми стали одобренные Конгрессом США санкции против российско-европейского проекта «Северный поток — 2». Американцам удалось серьезно притормозить его, но получилось у них это лишь тогда, когда основной залп накрыл европейских союзников. «В 1948 году президент Гарри Трумэн подписал «План Маршалла», согласно которому США направили Западной Европе миллиарды долларов на восстановление после двух мировых войн, — отмечает непримиримый оппонент Трампа американский телеканал CNN. — В 2020 году другой американский президент, возможно, станет гораздо большим разрушителем Старого континента, чем Китай, Иран или Россия». При этом даже одни из самых больших оппонентов «Северного потока — 2», поляки, как заявил на днях в интервью немецкой газете Die Welt премьер Польши Матеуш Моравецкий, «думают, что санкции со стороны США замедлят проект газопровода, но не остановят его».

Итогом действий Вашингтона и его европейских союзников становится интенсификация российско-немецкого диалога. И рост давления на саму Меркель. По мнению немецкого дипломата и эксперта Свободной демократической партии Александра Ламбсдорфа, во многих областях отношения между Германией и Россией настолько близки, что «я считаю, что мы ближе к России, чем другие страны на Западе». В интервью немецкому изданию Passauer Neue Presse он назвал эти отношения «сокровищем», независимо от противоречий, таких как «аннексия Крыма, которая противоречит международному праву». Вопрос заключается в том, где именно Берлин намерен сотрудничать с Россией — в Европе или вне Европы? Некоторые эксперты предполагают, что Меркель, чья политическая карьера подходит к концу, трудно будет отказаться от своей прежней политики, приведшей к наложению Европейским союзом санкцией на Россию. Однако она готова, учитывая «недружелюбное отношение Трампа к Германии и эскалацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке» улучшать диалог и сотрудничество с Москвой в разрешении «кризисных ситуаций за пределами Европы». Другие политологи, напротив, усматривают сближение позиций Берлина и Москвы по Украине, которая «уже не так токсична» для российско-германских отношений, как раньше, чему также поспособствовал новый украинский президент Владимире Зеленский.

Судя по всему, Россия и Германия все-таки находят взаимопонимание по европейским делам, расширяя позиции, по которым есть согласие. Будем ждать конкретной реализации достигнутых договоренностей. Но пока можно сказать, что на фоне определенной конкуренции между Берлином и Парижем во взглядах на то, как именно ЕС может перезапустить диалог с Москвой, серьезно в политическом поле «провисает» Польша, которой не нравятся ни предложения французского президента Эммануэля Макрона, ни совместные российско-немецкие проекты. Не исключено также, что в случае реализации украинской администрацией решений Нормандской площадки и позиций, заложенных в Минских соглашений, у Варшавы испортятся отношения и с Киевом. Однако европейская политика не может больше быть заложником польских амбиций.