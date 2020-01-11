Москва, , 19:26 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об ответственности Вашингтона за сбитый над Ираном украинский самолет, об этом он 11 января заявил в эфире телеканала «Россия-24».

"Мы должны видеть, что к этому привела крайне напряженная атмосфера, которая была создана ударом США», — отметил Пушков.

Российский политик имел ввиду убийство иранского генерала Касема Сулеймани, ставшее причиной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Тегеран был вынужден ответить Вашингтону, нанеся ракетные удары по американским базам в Ираке, в следствии чего и был сбит украинский самолет.

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