Москва, , 19:20 — REGNUM Россия сможет достроить «Северный поток — 2» без привлечения иностранных партнеров. Об этом заявил 11 января российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Да, — сказал Путин. — Мы, безусловно, сможем достроить («Северный поток — 2») самостоятельно».

При этом российский лидер добавил, что вопрос о завершении строительства газопровода остается только в сроках.

Как передавало ИА REGNUM, ранее швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод «Северный поток — 2» в связи с санкциями США.

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