Москва, , 19:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал власти Украины приступить к реализации Минских соглашений, об этом 11 января он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава России подчеркнул, что приступить к реализации указанных договоренностей необходимо несмотря на все внутриполитические трудности на Украине.

Напомним, Путин и Меркель проведи переговоры в Москве по целому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, переговоры продолжались более трех часов.

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