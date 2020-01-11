Киев, , 19:06 — REGNUM Власти Ирана выплатят компенсации семьям погибших и оплатят стоимость самолета Boeing 737−800, сбитого 8 января в Тегеране. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе ВВС.

«Есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали», — сказал Данилов.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook написал, что Киев потребовал от Ирана официальных извинений и компенсации в связи с уничтожением ракетой Boeing 737 со 176 людьми на борту.

Читайте также: МАУ выплатит семьям жертв авиакатастрофы в Иране компенсации