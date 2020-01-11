Москва, , 18:48 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является очень важным проектом. Об этом 11 января сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам (России и Германии) необходимо довести его («Северный поток — 2») до конца.. — сказала Меркель. — … Это очень важный проект».

По ее словам, от реализации данного проекта выиграют не толька РФ и Германия, но и другие европейские страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оборонный бюджет-2020 США, который предусматривает в том числе санкции против «Северного потока — 2», подписал глава Белого дома Дональд Трамп 20 декабря 2019 г.

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