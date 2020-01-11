Москва, , 19:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января поддержал инициативу немецкой стороны о проведении в Берлине международной конференции по Ливии. Об этом 11 января сообщил российский лидер во время пресс-конференции, посвященной итогам переговоров.

«Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что существенным моментом в ее проведении является предварительное согласование решений конференции с ливийскими сторонами.

Российский лидер отметил, что гражданская война в Ливии влечет за собой террористическую активность и ухудшение социально-экономического положения страны, что «подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, но и имеет негативную проекцию на Европу«. В частности, президент назвал незаконную миграцию, распространение наркотиков и оружия.

Напомним, переговоры двух лидеров 11 января длились более 3,5 часов. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные международные темы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря российский и немецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе телефонного разговора также обсуждали международную конференцию по Ливии, которую собирается организовать Германия. Берлин намерен таким образом способствовать урегулированию ситуации в Ливии, помогая организовать внутриливийский диалог с участием «всех сторон конфликта».

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