Москва, , 18:44 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном, об этом 11 января она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель подчеркнула, что Берлин и Москва приложат все необходимые усилия для сохранения указанного соглашения.

Напомним, ядерная сделка между Ираном, США, Германией, Россией, Францией и Великобританией была заключена в 2015 году. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в одностороннем порядке.

После убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран принял решение также сократить свои обязательства по данному соглашению.

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