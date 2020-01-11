Москва, , 18:38 — REGNUM Позицию руководства Германии, выступающего в поддержку проекта «Северный поток — 2», высоко ценят в России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы (власти РФ) высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку проекта «Северный поток — 2», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2019 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США-2020. Документ предусматривает в том числе ограничительные меры против «Северного потока — 2».

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