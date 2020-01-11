Вашингтон, 11 января 2020, 18:11 — REGNUM Гибель украинского самолета в небе над Ираном стала следствием «безрассудной политики» Тегерана, об этом 11 января сообщил представитель администрации президента США.
«Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия», — приводит слова чиновника ТАСС.
Американский политик также отметил, что Ирану следует начать вести себя как нормальное государство.
Напомним, 8 января в небе над Ираном был сбит украинский самолет, все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Тегеран признал свою вину в произошедшем, заявив, что это стало трагической случайностью.
Читайте ранее в этом сюжете: Гончарук прокомментировал заявление Ирана о гибели украинского самолета