Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Гибель украинского самолета в небе над Ираном стала следствием «безрассудной политики» Тегерана, об этом 11 января сообщил представитель администрации президента США.

«Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия», — приводит слова чиновника ТАСС.

Американский политик также отметил, что Ирану следует начать вести себя как нормальное государство.

Напомним, 8 января в небе над Ираном был сбит украинский самолет, все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Тегеран признал свою вину в произошедшем, заявив, что это стало трагической случайностью.

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