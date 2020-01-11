Тегеран, , 18:15 — REGNUM В меджлисе (парламенте) Ирана инициировали проведение экстренного закрытого заседания, посвященного обстоятельствам крушения украинского авиалайнера под Тегераном, которое должно состоятся 12 января. Об этом 11 января сообщил официальный представитель руководства меджлиса Асадулла Аббаси.

«Завтра утром меджлис в присутствии командующего Корпуса стражей исламской революции проведет заседание для рассмотрения последних событий», — цитирует Аббаси телерадиовещательная корпорация IRIB.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 января, власти Ирана признали, что украинский пассажирский самолет был сбит по ошибке системой ПВО Ирана. Система противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики Иран приняла украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» за крылатую ракету.

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