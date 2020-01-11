Великий Новгород, , 17:59 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Новгородской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также 19 подведомственных ему лесхозов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по факту реализации древесины для лесхозов посредством аукционов.

ФАС установила, что лесхозы использовали эти лесные насаждения не для государственных либо муниципальных нужд — только так разрешено Лесным кодексом РФ, а для перепродажи. При этом, если на торги выходили субъекты малого и среднего предпринимательства, министерство не допускало их до участия в аукционах.

«Реализация древесины таким способом в Новгородской области имеет крупные масштабы. Всего в 2017 году проведено семь аукционов, на которые было выставлено 208 лотов, в 2018 году — 11 аукционов, 265 лотов. По данным на начало декабря 2019 года — 12 аукционов, которые было выставлено 177 лотов», — подчеркнули в региональном управлении ФАС.

Отмечается, что во всех случаях отсутствовала какая-либо конкуренция. Древесина доставалась лесхозам по минимально возможной цене. В ведомстве заявили о нарушении ст. 16 федерального закона «О защите конкуренции», но окончательные выводы предстоит установить комиссии по результатам рассмотрения дела.