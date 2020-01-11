Стамбул, Турция, , 17:55 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Стамбуле, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в субботу, 11 января, сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, переговоры двух политиков, прибывших во дворец «Долмабахче», проходят за закрытыми дверями. О чем именно будут говорить Эрдоган и Мишель пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2019 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Женеве, потребовал от стран ЕС заплатить за беженцев, «как было обещано». По его словам, Турция потратила на беженцев $40 млрд за девять лет войны в Сирии.

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