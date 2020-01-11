Анкара, , 17:56 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает, что Россия убедит главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара прекратить огонь. Об этом 11 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция рассчитывает на своих российских друзей, что они убедят генерала Халифу Хафтара в необходимости прекращения огня», — заявил Чавушоглу во время пресс-конференции в Стамбуле.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько противоборствующих между собой анклавов. Турция поддерживает Правительство национального согласия в Триполи.

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