Тегеран, , 17:43 — REGNUM Информация командующего аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде по рухнувшему украинскому самолету является недостаточной. Об этом 11 января написал министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи на своей странице в соцсети Twitter.

«Комментарии командующего воздушно-космическими (ВКС) силами КСИР были хорошими, но этого недостаточно», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января бригадный генерал Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции в Тегеране заявил, что к крушению пассажирского Boeing 737 в Тегеране привела ошибка командира расчета зенитно-ракетного комплекса, который в крайне напряженной ситуации принял неверное решение.

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