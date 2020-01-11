Лондон, , 17:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил признание Ираном уничтожение украинского лайнера в небе над Исламской Республикой, об этом 11 января говорится в заявлении главы британского правительства.

«Признание Ираном того факта, что рейс 752 украинской компании был сбит по ошибке их собственными вооруженными силами, является важным первым шагом», — говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул, что этот трагический несчастный случай красноречиво свидетельствует о необходимости деэскалации конфликта между США и Ираном, чреватого новыми жертвами.

Напомним, 8 января вооруженные силы Ирана уничтожили украинский самолет со 176 пассажирами на борту. Инцидент произошел во время атаки по американским базам в Ираке и стал трагической случайностью.

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