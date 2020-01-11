Ватикан, , 17:32 — REGNUM Посол Ватикана в России архиепископ Челестино Мильоре будет переведен во Францию, об этом 11 января на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Архиепархия Божией матери в Москве.

«Папа Франциск назначил апостольским нунцием во Франции монсеньора Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Напомним, Мильоре родился в итальянском Пьемонте в 1952 году. Закончил Латеранский университет в Риме в стал священником в 1980 году, с 1 апреля 2016 года работал послом Ватикана в России.

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