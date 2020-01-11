Киев, , 17:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял его приглашение посетить Украину. Об этом 11 января сообщает пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, посвященного сотрудничеству в расследовании обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном и выполнению минских договоренностей в Донбассе.

«Эммануэль Макрона согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны условились о проведении в ближайшем будущем трехсторонних телефонных переговоров между Украиной, Францией и Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 11 января. В ходе переговоров лидеры государств договорились о помощи специалистов Франции в расшифровке данных бортовых самописцев, сбитого в Иране украинского Boeing 737.

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