Тегеран, , 17:11 — REGNUM Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (ВКС КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил о том, что задержка в объявлении ответственных за крушение авиалайнера под Тегераном была вызвана желанием провести собственное расследование всех обстоятельств происшествия. Об этом 11 января сообщает ISNA.

«Задержка сообщения произошла не потому, что кто-то хотел скрыть (причину крушения. — Ред.), а потому что Генштаб должен был провести расследование», — отметил иранский командующий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВКС КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил о том, что он предпочел бы умереть нежели быть свидетелем трагедии, которая произошла 8 января под Тегераном.

Напомним, 11 января иранские власти заявили, что украинский авиалайнер по ошибке был сбит 8 января иранскими военными. Президент Ирана сообщил, что вооруженные силы Исламской Республики были приведены в полную боевую готовность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани для того, чтоб защититься от «вероятной атаки» Соединенных Штатов Америки. Он также подчеркнул, что все виновные в данной трагедии будут привлечены к ответственности.

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