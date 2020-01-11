Тегеран, 11 января 2020, 16:53 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования жителям Омана в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом 11 января он написал на своей странице в соцсети Twitter.
По его словам, Иран считает потерей для региона уход из жизни султана Омана.
«Выражаем соболезнования нашему соседу — Оману», — написал Зариф.
Как передавало ИА REGNUM, 10 января 79-летний султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался после продолжительной болезни. В стране в связи со смертью политика был объявлен траур.
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