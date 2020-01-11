Лондон, 11 января 2020, 16:43 — REGNUM Власти Великобритании заявили о своей приверженности ядерному соглашению, об этом 11 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Мы остаемся приверженными ядерному соглашению, а также призываем Иран выполнять условия сделки», — отмечает источник.
Напомним, после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада власти Ирана приняли решение выйти из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году.
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