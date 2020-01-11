Бухарест, , 16:38 — REGNUM Власти Румынии хотят провести досрочные выборы в парламент страны. Как сообщил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, он уже обсудил это с президентом Клаусом Йоханнисом, и они согласились, что «для Румынии так будет лучше», передает ИА REGNUM.

Главная цель досрочных выборов — ослабление позиций социал-демократов, которые выиграли последние парламентский выборы в 2016 году, но потом утратили власть.

Президент, премьер и поддерживающие их национал-либералы уже создали рабочую группу для переговоров с другими партиями, чтобы заручиться их поддержкой в проведении досрочных выборов.