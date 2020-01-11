Киев, , 16:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия», — говорится в сообщении.

О том, когда именно состоится трехсторонний телефонный разговор, не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января глава Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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