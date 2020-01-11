Москва, , 16:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, посвященный ситуации в Ливии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры государств обменялись мнениями по поводу событий, происходящих в Ливии, с учетом договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-турецких переговоров в Стамбуле 8 января.

Кроме этого, Путин и Аль Тани высказались в пользу «необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта».

Главы России и Катара условились продолжать личные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путини наследный принц ОАЭ Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 11 января обсудили ситуацию в Ливии.

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