Кишинёв, , 16:21 — REGNUM Демпартия Молдавии и Партия социалистов Молдавии могут официально создать коалицию, при этом в правительстве Иона Кику могут появиться выдвиженцы Демпартии. Как передает ИА REGNUM, депутат от Демпартии Андриан Канду не исключил создания коалиции с Партией социалистов в ближайшее время.

В свою очередь президент Игорь Додон не исключил, что демократы станут частью правительства, чтобы «обеспечить стабильное управление страной до проведения очередных парламентских выборов в 2023 году».

Он также выразил надежду, что Демпартии в ходе внутренней реформы удастся «оторваться от экс-лидера партии Владимира Плахотнюка», в то же время он признал, что в Демпартии, с которой социалисты фактически руководят страной, еще немало людей Плахотнюка.

Отметим, что президент Додон является неформальным лидером Партии социалистов, а беглый олигарх Плахотнюк, предположительно скрывающийся в США, по-прежнему остается неформальным лидером Демпартии.

Ранее демократы проголосовали за предложенное Додоном правительство Иона Кику, однако формально демократы во власть и правительство не вошли и продолжают называть себя оппозицией.