Москва, , 16:20 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас проводят переговоры в Москве. Об этом написал 11 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на странице в соцсети Twitter.

«Маас общается со своим коллегой Лавровым», — отметил он.

При этом Зайберт также добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая также прибыла в столицу РФ, начала переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, Иране и Ираке.