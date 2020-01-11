Москва, , 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 11 января обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, стороны обсудили результаты встречи российского главы государства с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 8 января в Стамбуле.

«Владимир Путин высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны условились и дальше продолжать межгосударственные контакты на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили ситуацию в Ливии, в том числе с учётом заявлений, принятых по итогам визита Путина в Турцию 8 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии