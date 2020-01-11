Бухарест, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Румынии Людовик Орбан считает недавнюю смену правительства в Молдавии «шагом назад» и призывает ЕС пристально следить за ситуацией в Кишиневе. Об этом Орбан заявил на встречах в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели и с другими европейскими чиновниками, передает ИА REGNUM.

«Если обязательства о европейском курсе не будут соблюдаться, ЕС и Еврокомиссия будут реагировать соответственно», — заявил Орбан. Он добавил, что не можем считать нынешнее правительство Молдавии серьезным партнером, поскольку во власти нет ни одной «проевропейской» силы, которая могла бы гарантировать «проевропейский» курс страны.

Молдавский премьер Ион Кику заявил в ответ, что ему важнее, что о действиях его правительства думают граждане страны.