Киев, , 16:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает 11 января пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что украинский лидер поблагодарил своего французского коллегу за соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера. В ходе телефонного разговора лидеры государств договорились о помощи специалистов Франции в расшифровке данных бортовых самописцев, сбитого в Иране украинского Boeing.

Лидер Франции также пообещал поспособствовать всестороннему расследованию крушения украинского самолета в Иране и привлечению всех виновных в этом к ответственности. Он подчеркнул, что Франция дала старт процедуре начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

В ходе телефонной беседы также обсуждался вопрос, связанный с шагами по исполнению договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже. В связи с чем Зеленский проинформировал своего французского коллегу о ситуации в Донбассе. Лидеры двух государств договорились продолжать диалог между государствами.

Вместе с тем, стороны условились в ближайшем времени провести телефонный разговор в трехстороннем формате — между Украиной, Францией и Германией. Также лидер Франции положительно ответил на приглашение Зеленского в ближайшее время посетить Киев.

ИА REGNUM напоминает, ранее иранская сторона сообщала о том, что данные сбитого 8 января Ираном украинского авиалайнера, будут переданы Франции для дальнейшей расшифровки.

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