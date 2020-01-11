Тайбэй, , 16:02 — REGNUM Президент Тайваня Цай Инвэнь переизбрана на второй строк, получив поддержку порядка 57% избирателей, об этом 11 декабря сообщает издание Bloomberg.

Основным конкурентом действующего президента был мэр города Гаосюн, Хань Гоюй, представляющий партию «Гоминьдан», которая выступает за более тесные отношения с Китаем. Политик набрал около 38% голосов избирателей.

Инвэнь известна своей принципиальной позицией в отношении Китая — глава Тайваня выступает за полное и окончательное размежевание острова и КНР.

Напомним, власти Китая считаю Тайвань частью своей территории, исходя из политики «одна страна — одна система», однако значительная часть населения Тайваня не согласна с такой риторикой.

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