Великий Новгород, , 15:59 — REGNUM Новым прокурором Новгородской области назначен Сергей Столяров, который с 2017 года занимал должность заместителя прокурора региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, Столяров назначен указом президента РФ от 30 декабря 2019 года.

Ранее, в октябре 2019 года, кандидатуру Столярова единогласно поддержали депутаты Новгородской областной думы.

Уже в новой должности Сергей Столяров принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников прокуратуры России, которое состоялось в Великом Новгороде 10 января.

«Главная задача, которая перед нами стоит — защита прав и интересов граждан во всех сферах жизни. Позитивных результатов в укреплении законности нельзя добиться без совместной работы с органами власти. Хочу вас поблагодарить за хорошую командную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество на благо нашего региона», — отметил он на мероприятии.

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