Рига, 11 января 2020, 15:58 — REGNUM В пятницу, 10 января, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро во время своего визита в Ригу и его коллега, латвийский министр, Эдгар Ринкевич выступили с критикой решения Брюсселя об обязательных квотах на приём беженцев.
Сиййятро в частности сказал: «Мы отказываемся от брюссельской идеи обязательных квот на приём беженцев. Венгрия хочет защитить своё государство, его жителей и своих граждан.»
Его поддержал Эдгар Ринкевич, который счёл систему автоматических квот неприемлемой и противоречащей суверенитету страны. Кроме того, обе страны заявили, что поддерживают политику расширения ЕС, а непринятие решений в этой области назвали стратегической ошибкой. Обе страны выступаю против возможного перераспределения финансирования из фонда Кохезии (выравнивания) ЕС.