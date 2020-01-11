Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если все же придется выводить американские войска из Ирака, он заставит Багдад выплатить Соединенным Штатам сумму, которая была потрачена на строительство военных баз, аэродромов и комплекса посольства. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как американский гражданский специалист погиб на одной из баз в Ираке, обстрелянной некоей группировкой. Также ранения получили четверо американских солдат. Далее последовала цепь трагических событий приведшая к тому, что Иран и США оказались на грани войны. Ирак в этом деле оказался ареной происходящих событий. Но власти Ирака заявили, что они требуют немедленно вывода американских войск.

Трамп сразу заявил, что вывод войск дело непростое, и вообще Ирак должен заплатить за ту военную инфраструктуру, что США построили на его территории.

Журналисты спросили Трампа, как именно он собирается взыскать деньги с Ирака. Президент ответил, что Ирак разместил в США порядка $35 млрд.

«Я считаю, что они заплатят или эти деньги так и останутся на счету», — сказал президент США.

Также он отметил, что призывы к США вывести войска из Ирака звучат только публично, а вот в «частном порядке» никто с иракской стороны об этом не говорит.