Сухум, , 15:52 — REGNUM Все атрибуты президентской власти Абхазии были найдены и возвращены на их законное место в здание администрации президента в Сухуме. Об этом 11 января сообщил журналистам премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Как заверил Бганба, он лично видел, как символы государственной власти заносили в здание администрации президента. ранее они считались похищенными участниками акции протеста, захватившими здание.

Символами государственной власти в Абхазии сегодня считаются гербовые печати, штандарт, шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженных сил, и национальный абхазский посох (алабаща), который является символом государственной мудрости. Два последних атрибута (шашка и посох) используются при торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии и хранятся в кабинете главы Республики.

Также Бганба сообщил о начале работ по ремонту правительственных зданий в Сухуме, которым был причинён ущерб в ходе беспорядков. Кроме того, премьер-министр добавил, что документация не пострадала, так как была полностью оцифрована.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела прокуратурой города Сухума в связи с массовыми беспорядками в Абхазии, в ходе которых были захвачены правительственные здания, в которых располагается администрация президента страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез Абхазии начал установление организаторов массовых беспорядков