Сухум, , 15:38 — REGNUM Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту беспорядков в столице республике городе Сухуме. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января абхазская оппозиция собрала митинг в Сухуме, в котором высказала свое несогласие с итогами президентских выборов и потребовала отставки главы государства Рауля Хаджимбы. Митинг быстро перерос в беспорядки и протестующие захватили здание администрации президента.

В итоге в было решено провести внеочередные выборы президента. Дата проведения новых выоров будет оглашена 13 января.